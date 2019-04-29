DHA DIŞ – Moskova’da DAEŞ operasyonu: 7 kişi gözaltında

Rusya () – Rusya’da DEAŞ’a bağlı olduğu düşünülen7 kişi gözaltına alındı. Rusya Araştırma Komitesi web sitesinde yapılan açıklamada, DEAŞ’a bağlı hücreler ile bağlantılı oldukları sebebiyle 7 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel medya, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi’nin, Moskova’da, DAEŞ ile bağlantısı olduğu düşünülen 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütü için propaganda yaptıkları ve yeni üyeler yetiştirdikleri belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi’nin, “Terör örgütü üyeliği ve terör faaliyetlerine dâhil olduğu düşünülen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, DEAŞ için propaganda yapıyor ve yeni üyeler yetiştirmek üzere çalışıyorlardı” açıklaması yer aldı.