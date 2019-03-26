DHA DIŞ - Mogadişu’da patlama

Somali () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Görüntü Dökümü
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Patlama sonrası yükselen dumanlar
Somali () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Görüntü Dökümü ------------ Patlama sonrası yükselen dumanlar
26 Mart 2019 Salı 14:12
Somali () – Somali’nin başkenti Mogadişu’da patlama meydana geldi. Patlamanın bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Görüntü Dökümü
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Patlama sonrası yükselen dumanlar
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|13:21
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