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DHA DIŞ – Mısır’da petrol boru hattında yangın: 6 ölü, 15 yaralı
Mısır’da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Mısır’ın Buheyra kentinde boru hattından petrol çalmak isteyen bir kişinin, boru...
GÜNDEM 14.11.2019, 12:30
Mısır’da petrol boru hattından petrol çalmaya çalışan bir kişinin çıkardığı belirtilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.
Görüntü Dökümü
Mısır’ın Buheyra kentinde boru hattından petrol çalmak isteyen bir kişinin, boru hattında sızıntıya neden olması sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alırken, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi
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