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DHA DIŞ- Merkel’in Sözcüsü Ulrike Demmer: Tek taraflı askeri müdahale Suriye’yi istikrarsızlaştırır
Almanya, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye girmesi ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirerek, böyle bir müdahalenin, savaşın yıktığı ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü...
GÜNDEM 07.10.2019, 16:10
Almanya, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye girmesi ihtimaline ilişkin endişelerini dile getirerek, böyle bir müdahalenin, savaşın yıktığı ülkeyi daha da istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in sözcüsü Ulrike Demmer, bugün yaptığı açıklamada, Almanya’nın, Türkiye’nin sınırında karşılaştığı güvenlik kaygılarının farkında olduğunu söyledi. Ancak, Suriye, DEAŞ’a karşı kazanılan başarıların ‘tehlikeye atılmaması’ gerektiği konusunda uyardı. Demmer, ABD destekli kuvvetler, Amerikan birliklerinin bugün kuzeydoğu Suriye’de beklenen Türk operasyonundan önce konumlarından çekilmeye başladığını söyledi.
Demmer, tek taraflı bir askeri müdahalenin Suriye'de daha fazla istikrarsızlaşmaya yol açacağını belirtti.
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