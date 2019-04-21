Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İzmir'de NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş açıldı: 2 şüpheli gözaltında
NATO lojmanlarına pompalı tüfekle ateş...
Giresun'a şehit ateşi düştü
Giresun'a şehit ateşi düştü
Hakkari'deki çatışmada, şehit sayısı 4'e çıktı, 6 asker yaralı
Hain saldırı: 4 Asker şehit...
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti

DHA DIŞ – Merkel: Almanya olarak Sri Lanka halkının yanındayız

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sri Lanka’daki saldırıları kınayarak, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’ya başsağlığı mesajı gönderdi, Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Başbakan...

DHA DIŞ – Merkel: Almanya olarak Sri Lanka halkının yanındayız

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sri Lanka’daki saldırıları kınayarak, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’ya başsağlığı mesajı gönderdi,

Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Başbakan Merkel’in Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’ya gönderdiği başsağlığı ve terörü kınama mesajını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladı.

Merkel, Sirisena’ya gönderdiği başsağlığı mesajında, “Paskalya'yı birlikte geçirmek ve ibadet etmek için kilisede toplanan insanların, bu sinsi terör saldırılarının hedefi olması şok edici. Bu zor süreçte, Almanya olarak Sri Lanka halkının yanındayız. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yarılılara da acil şifalar diliyoruz” dedi.

Başbakan Dr. Angela Merkel, başsağlığı mesajının son cümlesinde, “Bugün yine şok edici bir şekilde kendini göstermiş; din adına düşmanlık ve hoşgörüsüzlük, kazanamayacaktır” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328