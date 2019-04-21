DHA DIŞ – Merkel: Almanya olarak Sri Lanka halkının yanındayız

Muhsin Ceylan, Köln () - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sri Lanka’daki saldırıları kınayarak, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’ya başsağlığı mesajı gönderdi,

Federal Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, Başbakan Merkel’in Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’ya gönderdiği başsağlığı ve terörü kınama mesajını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladı.

Merkel, Sirisena’ya gönderdiği başsağlığı mesajında, “Paskalya'yı birlikte geçirmek ve ibadet etmek için kilisede toplanan insanların, bu sinsi terör saldırılarının hedefi olması şok edici. Bu zor süreçte, Almanya olarak Sri Lanka halkının yanındayız. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yarılılara da acil şifalar diliyoruz” dedi.

Başbakan Dr. Angela Merkel, başsağlığı mesajının son cümlesinde, “Bugün yine şok edici bir şekilde kendini göstermiş; din adına düşmanlık ve hoşgörüsüzlük, kazanamayacaktır” ifadelerini kullandı.