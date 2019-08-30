DHA DIŞ - Meksika’da otobüs sürücülerinin kâbusu ‘palalı gaspçılar’ kamerada

Meksika'da bir hafta içinde iki farklı otobüs sürücüsü, palalı hırsızlar tarafından gasp edildi. Yaşanan anları ise otobüsteki kameralar kaydetti.

Meksika’da yolcu gibi otobüse binen 3 kişi, pala ve silahla otobüs şoförünü tehdit ederek, soydu. Yine aynı şehirde, bir başka otobüste de otobüsteki 2 yolcu şoförü palayla tehdit ederek soydu. O anlar, otobüslerin güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk olay, Jalisco eyaletinde yer alan Guadalajara şehrinde meydana geldi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki otobüsün bir durakta durduğu ve 3 kişinin otobüse bindiği görüldü. Otobüse binen ilk kişi, otobüse biner binmez şoförün boğazına silah doğrulturken, en son binen kişi de yanında taşıdığı palayla otobüs şoförünü tehdit ederek, para kutusundaki bozuklukları aldı. Bu sırada, şoförle 3 kişinin arasında kısa bir konuşma yaşandığı ve şoförün ardından gaspçılara kâğıt para uzattığı görüldü. Bunun ardından 3 gaspçı otobüsü terk ederken, şoför de otobüsü sürmeye devam etti.

İkinci gasp ise yine aynı şehirde bir kaç gün sonra yine bir otobüste yaşandı. Bir otobüs sürücüsü, araçtaki 2 kişi tarafından palayla tehdit edilerek gasp edildi. Yine otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüsteki 2 yolcunun şoförün yanına gelerek, şoförü palayla tehdit ettiği görüldü. Ardından, para kutusunu boşaltan 2 kişinin, şoförün telefonunu ve cüzdanını da aldığı görüldü.



Görüntü Dökümü

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/// İLK GASP

-Otobüsün durakta yolcu almak için durması

-3 kişinin otobüse binmesi

-ilk binen kişinin, şoförün boğazına silah doğrultması

-Son binen kişinin de palayla şoförü tehdit etmesi ve para kutusundaki bozuklukları alması

-Şoförün kağıt para uzatması

-3 kişinin otobüsten geri inmesi ve şoförün otobüsü sürmeye devam etmesi

/// İKİNCİ GASP

-Otobüsteki 2 yolcunun şoförün yanına gelmesi

-Palayla şoförü tehdit etmesi

-Para kutusunu boşaltması

-Şoförün cüzdanını ve telefonunu çalması