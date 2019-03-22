DHA DIŞ - May: AB’nin kararını mutlulukla karşılıyoruz

Aynur Tattersall, LONDRA () - Avrupa Konseyi, İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) tarihiyle ilgili erteleme talebini onayladı. İngiltere Başbakanı May, kararı mutlulukla karşıladıklarını ifade ederek, İngiliz parlamenterleri bu hafta çok zor bir işin beklediğini söyledi.

Avrupa Konseyi, İngiltere Parlamentosu'nun Brexit anlaşmasını önümüzdeki hafta onaylaması halinde İngiltere'nin birlikten çıkışının 22 Mayıs'a ertelenmesini öngören taslak metni kabul etti.

Brüksel’de gece geç saatlere kadar süren görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen İngiltere Başbakanı Theresa May, erteleme kararını mutlulukla karşıladıklarını ifade ederek, önümüzdeki hafta Brexit’in sonuçlanmasını umut ettiğini, milletvekillerini bu hafta zor bir işin beklediğini belirtti. Yaptığı açıklamada Londra’ya döner dönmez milletvekillerinin onayı için yoğun bir çalışmaya gireceğini belirten May, “Brexit’in önümüzdeki hafta sonuçlanmasını bekliyorum. Ben de yoruldum milletvekilleri de yoruldu. Yarın Londra’ya döner dönmez onay için çalışacağım. Eğer başarı sağlayamazsak yeni bir planla gelmek zorundayız” dedi.

Avrupa Birliği liderlerinin görüştüğü metne göre İngiltere Parlamentosu'nun daha önce iki kez reddettiği anlaşmayı yeniden reddetmesi halindeyse İngiltere'nin çıkışı ancak 12 Nisan'a kadar ertelenebilecek.