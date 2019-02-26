DHA DIŞ - Marketi soydu, hiçbir şey olmamış gibi çıktı; böyle yakalandı

Rusya () – Rusya’da alkollü bir adam, soymak için girdiği markette bir kadın müşterinin kafasına şişeyle vurup, ortalığı dağıttı. Bir miktar parayı alıp, hiçbir şey olmamış gibi dışarı çıkan hırsızı, kafasına vurulan kadının yardım çağrısı üzerine, yoldan geçmekte olan bir adam yakaladı.

Olay, Rusya’ya bağlı Özerk Tataristan Cumhuriyeti’nde buluna Elmet şehrinde meydana geldi.



Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 33 yaşındaki sarhoş bir adamın, dükkâna girdiği ve sırada beklediği görülüyor. Daha sonra ceketinin cebinden boş bir şişe çıkaran adam, sıranın en önüne gidip, ödeme yapan kadının kafasına şişeyle vuruyor. Neler olduğunu anlamayan kadın ve diğer müşteriler hemen dükkânı terk ederken, sarhoş adam da tezgâh arkasındaki satıcı kadınla boğuşmaya başlıyor. Boğuşma sırasında tezgâha saçılan paradan bir miktar alan sarhoş adam, hiçbir şey olmamış gibi dükkânı terk ediyor.

Ancak, daha önce kafasına şişeyle vurulan kadın, yoldan geçmekte olan bir adamdan yardım istiyor. Adam, marketten sakin bir şekilde çıkan adamı dışarıda durduruyor. Hırsız, adama yumruk atınca, adam da hırsızı bir hamle ile yere seriyor ve etkisiz hale getiriyor. Bu sırada iş yeri çalışanı kadın ve çevredekiler de polisi arıyor. Bir süre sonra çevredekilerin de yardımıyla sarhoş adam etkisiz hale getiriliyor.

Olay sonrası yetkililerin yaptığı açıklamada, 33 yaşındaki adamın daha önce uyuşturucu ticaretinden hüküm giydiği, yasak madde kullandığı ve son suçu nedeniyle de 7 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sarhoş adamın ceketinden boş şişe çıkarıp, dükkânda sıradaki kadına vurması

- Sarhoş adamın satıcı kadınla boğuşması

- Sarhoş adamın, tezgâhın üstüne saçılan paradan bir miktar alıp dışarı çıkması

- Satıcı kadına yardıma gelen bir adamın, sarhoş adamla kavga etmesi

- Çevredekilerin de yardımıyla sarhoş adamın etkisiz hale getirilmesi