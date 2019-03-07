DHA DIŞ - Malezya’da 35 kişi ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Malezya’da bir tankerin yasadışı olarak ‘Sungai Kim Kim Nehri’ne kimyasal atık dökmesi sonucu 35 kişi ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesiyle hastaneye kaldırıldı, 8'inin durumu ağır.Olay, Malezya’nın Johore eyaletinde bulunan Pasir Gudang şehrinde sabah saatlerinde meydana geldi. Yerel medyada yer alan habere göre, SMK Taman Pasir Putih ve SK Taman Pasir Putih okullarındaki öğrenci ve çalışanlardan oluşan 35 kişi, şehirde bulunan ‘Sungai Kim Kim Nehri’ne yasadışı şekilde dökülen kimyasal atık sonucu sızan metan gazını soluyunca rahatsızlandı. ‘Kimyasal Zehirlenme’ şüphesiyle tedaviye alınan 35 kişiden 8’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.Ayrıca haberde, olayla ilgili açıklama yapan Çevre ve Tarım Komitesi Başkanı Sahruddin Jamal’ın; Çevre Birimi ve Yangın ve Kurtarma Biriminin dün sabah bir tankerin ‘Sungai Kim Kim Nehri’ne kimyasal atık döktüğüne dair bir raporu incelediklerini belirterek, durumun kontrol altında olduğunu söylediğini yazdı. Ek olarak nehirden incelenmesi için örnek alındığı ve nehre kimyasal atık dökenlerin 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi de haberde yer aldı.