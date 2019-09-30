Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
DHA DIŞ - Maldivler’de limana demirli tekneler yandı
Maldivler'in başkenti Male’de limana demirli bir teknede başlayan yangın hemen yanındaki teknelere de sirayet edince, yangın büyüdü. Yerel medya, yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği...
GÜNDEM 30.09.2019, 17:54
Maldivler'in başkenti Male’de limana demirli bir teknede başlayan yangın hemen yanındaki teknelere de sirayet edince, yangın büyüdü.
Yerel medya, yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği sigaranın neden olduğunu; yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yandaki teknelere de sıçradığını duyurdu.
7 kişinin yaralandığı yangın, denizden ve karadan yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Yanan tekneler
Yangını farklı açılardan görüntüleri
Yükselen dumanlar
Yerel medya, yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği sigaranın neden olduğunu; yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yandaki teknelere de sıçradığını duyurdu.
7 kişinin yaralandığı yangın, denizden ve karadan yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
----------------
Yanan tekneler
Yangını farklı açılardan görüntüleri
Yükselen dumanlar
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2