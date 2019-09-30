DHA DIŞ - Maldivler’de limana demirli tekneler yandı

Maldivler'in başkenti Male’de limana demirli bir teknede başlayan yangın hemen yanındaki teknelere de sirayet edince, yangın büyüdü.

Yerel medya, yangının bir hız teknesinde başladığını ve yangına teknede çalışma yapan kişilerin içtiği sigaranın neden olduğunu; yangının kısa sürede büyüdüğünü ve yandaki teknelere de sıçradığını duyurdu.

7 kişinin yaralandığı yangın, denizden ve karadan yapılan 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Teknelerde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Yanan tekneler

Yangını farklı açılardan görüntüleri

Yükselen dumanlar