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DHA DIŞ - Makedonya, NATO’ya katılım protokolünü imzaladı

Belçika () – ‘Prespa Anlaşması’ sonrası Yunanistan ile ‘isim krizi’ sorununu aşan ve resmi olarak ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ ismini alan Makedonya, bugün NATO’nun Brüksel’de bulunan merkez karargâhındaki bir törenle NATO’ya...

DHA DIŞ - Makedonya, NATO’ya katılım protokolünü imzaladı

Belçika () – ‘Prespa Anlaşması’ sonrası Yunanistan ile ‘isim krizi’ sorununu aşan ve resmi olarak ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ ismini alan Makedonya, bugün NATO’nun Brüksel’de bulunan merkez karargâhındaki bir törenle NATO’ya katılım protokolünü imzaladı.

Yunanistan ile Makedonya arasında 27 yıldır devam eden ‘isim krizi’, ‘Prespa Anlaşması’ sonucu çözüme kavuşmuş ve böylelikle, Makedonya’nın NATO ve AB üyeliği önündeki Yunanistan veto engeli de kalkmıştı. Anlaşma sonrası resmi olarak ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ adını alan Makedonya, bugün Brüksel’de bulunan NATO merkez karargâhında NATO müttefikleri ile 'katılım protokolü' imzaladı.

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