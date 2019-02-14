DHA DIŞ - Makedonya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 13 ölü

Enis Tabak () - Makedonya'da meydana gelen otobüs kazasında 13 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Üsküp'ten Gostivar'a hareket eden bir yolcu otobüsü, Tetova yakınlarında şarampole yuvarlandı. Bir hamile kadının da bulunduğu...

14 Şubat 2019 Perşembe 00:30