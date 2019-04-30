DHA DIŞ – Maduro destekçileri başkanlık sarayı çevresinde

Venezuela () - Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello’nun halka, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısının ardından insanlar gerek yaya, gerekse motosiklet ve otomobiller ile saray çevresine geldi.

Kurucu Meclis Başkanı Cabello, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin başlattığı darbe girişimi üzerine devlet televizyonuna telefonla bağlanarak açıklama yaptı. Cabello, hükümet destekçilerine, Bolivarcı devrimleri ve Devlet Başkanı Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayı Miraflores'de toplanmaları çağrısında bulundu.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de Twitter'dan yaptığı açıklamada, Venezuela silahlı kuvvetlerinin kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Guaido öncülüğündeki darbe girişimine karşı koyacaklarını bildirdi.

Başkent Karakas’ta Miraflores başkanlık sarayı çevresi Madura destekçileri ile kuşatılmış durumda.

DARBE YANLILARI: MİRAFLORES’E İLERLİYORUZ

Diğer yandan darbeci askerler ve darbe yanlıları da videolar paylaşarak başkanlık sarayına doğru ilerlediklerini belirtiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Maduro destekçilerinin başkanlık sarayı çevresindeki görüntüleri

Motosikletli konvoyların ilerleyişi

Darbeci askerler ve darbe yanlılarının görüntüleri