DHA DIŞ - Maduro'dan Bolivarcı Ulusal Silahlı Güçler karargahına ziyaret

Venezuela () – Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabından Bolivarcı Ulusal Silahlı Güçler (FANB) komutanlarına yaptığı ziyaretin görüntülerinin paylaştı.

Maduro, sosyal medya hesabından attığı tweette, askeri akademiye gerçekleştirdiği ziyarette, Bolivarcı Ulusal Silahlı Güçler (FANB) komutanları ve Bolivarcı milisler tarafından karşılandığını duyurdu. Ayrıca attığı bir diğer tweette de “Sokaklarda olmayı ve vatanının bağımsızlığını savunmak için savaşı sürdüren Venezuela halkının vatanseverliği, sevgisi ve göstermiş olduğu büyük dirençle gurur duyuyorum” dedi.

Görüntü Dökümü

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-Akademiyi ziyareti

-Askerlerle tokalaşması

-Maduro için hazırlanan klip