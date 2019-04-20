DHA DIŞ - Madeira’daki kazada yaralananlar Köln’de

Muhsin Ceylan, Köln () - Madeira Adası'nda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında 15 yaralı Almanı taşıyan Airbus 310 tipi ‘Uçan Hastane‘ denilen MedEvac’ın Köln havalimanına inerek askeri kısma park etti.

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaralılar ve MedEvac personeliyle sağlık ekibini Başbakan Armin Laschet karşıladı.

Eyalet Başbakanlığı açıklamasıyla birlikte Köln Belediyesi’nden yapılan başka bir açıklamada da, 15 yaralının çoğunun Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden olduğu belirtilirken, bir kısmının da Thüringen, Sachsen-Anhalt ve Baden-Würtemberg eyaletlerinden olduğu kaydedildi.