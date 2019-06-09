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DHA DIŞ – Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

İspanya, () – İspanya’da lunaparkta ‘La Superolla’ isimli bir oyun makinesi kontrolden çıktı. Meydana gelen olayda, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı. Oyun makinesinde çıkan arızanın nedeninin, yakın zamanda bakımı yapılmamış...

DHA DIŞ – Lunaparkta oyun makinesi kontrolden çıktı: 28 yaralı

İspanya, () – İspanya’da lunaparkta ‘La Superolla’ isimli bir oyun makinesi kontrolden çıktı. Meydana gelen olayda, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişi yaralandı. Oyun makinesinde çıkan arızanın nedeninin, yakın zamanda bakımı yapılmamış olduğu belirtildi.

Olay, İspanya’nın Sevilla şehrinin La Rinconada bölgesindeki lunaparkta meydana geldi. Yerel medya, lunaparkta bulunan ‘La Superolla’ isimli dönen oyun makinesinin kontrolden çıkması sonucu, çoğu çocuk olmak üzere 28 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken; 13 yaşındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, dönen oyun makinesinin yalpalayarak yere vurduğu; üzerindeki kişilerin ise düşmemek için tutundukları görüldü.

Yerel medya, 28 kişinin yaralandığı oyun makinesinin bakımının ihmal edilmesi sebebiyle kontrolden çıkmış olabileceğini duyurdu.

“İNCELEME BAŞLATTIK”

La Rinconada Belediye Başkanı Javier Fernández, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu akşam lunaparkta meydana gelen kaza sonucu dilimiz tutuldu. Kazadan etkilenen herkesin psikolojik ve fiziksel olarak iyileşmesini diliyoruz. Yaşanan olay sonucu lunaparkın faaliyetlerini durdurduk ve kazanın nedenine dair inceleme başlattık. Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Görüntü Dökümü
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-Dönen oyun makinesinin görüntüsü
-Üzerindeki insanların durduğu ancak kaçması
-Yaşanan olay sonrası oyun makinesinin görüntüsü

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