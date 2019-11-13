Son Dakika
DHA DIŞ- Lübnan’da protestolarda ilk ölüm
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un, protestoculara, ‘Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak’ çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, 1 eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Lübnan’da protestolar,...
GÜNDEM 13.11.2019, 11:16
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un, protestoculara, ‘Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak’ çağrısı üzerine daha da şiddetlenen protestolarda, 1 eylemci güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü.
Lübnan’da protestolar, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un ‘Evinize dönün’ çağrısı sonrası daha da şiddetlendi. 17 Ekim’de başlayan protestolarda, ilk ölüm haberi bugün geldi. Hayatını kaybeden protestocunun, başkent Beyrut’un güneyindeki Khalde bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından vurularak, oğlunun önünde öldürüldüğü belirtildi.
Görüntü Dökümü
Lübnan’da protestolar, Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un ‘Evinize dönün’ çağrısı sonrası daha da şiddetlendi. 17 Ekim’de başlayan protestolarda, ilk ölüm haberi bugün geldi. Hayatını kaybeden protestocunun, başkent Beyrut’un güneyindeki Khalde bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından vurularak, oğlunun önünde öldürüldüğü belirtildi.
Eylemciler, İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlileri de mum yakarak andı.
Görüntü Dökümü
----------------------------------
-Öldürülen protestocunun görüntüsü (Mozaikli)
-Askerin eylemcileri gözaltına alma anları
-Yollarda yakılan lastikler
-Filistinliler için yakılan mumlar
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6