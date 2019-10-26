DHA DIŞ- Lübnan’da ordu, protestocuları dağıtmak için ateş açtı

Lübnan’da ordu, yolları kesen protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı. O anlar, protestocuların kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Lübnan’ın Trablusşam şehrinde ordu, devam eden hükümet karşıtı protestolarda yolları kesen protestocuların yolu açmaları için ateş açtı. Protestocular sağa sola kaçışırken, Lübnan medyasında açılan ateş sonucu birçok protestocunun yaralandığına dair haberler yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Lübnan ordusunun protestoculara ateş açması

-Silah sesleri

-Protestocuların kaçışması

