Son Dakika
Fotoğraf Ek 2//Bayrampaşa'da banka soyguncusu vatandaşlar tarafından yakalandı; sıcak anlar kamerada
DHA DIŞ- Lübnan’da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un, eylemcilere, ‘Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak’ çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Jal El Dib...
GÜNDEM 13.11.2019, 17:54
Lübnan Devlet Başkanı Michel Aoun’un, eylemcilere, ‘Evinize dönmezseniz sonuçlar felaket olacak’ çağrısı sonrası, hükümet yanlısı olduğu belirtilen bir kişi eylemcilere ateş açtı.
Görüntü Dökümü
Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Jal El Dib bölgesinde hükümet yanlısının tüfekle eylemcilere açtığı ateşte yaralanan olmazken, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi. Jal el Dib Belediye Başkan Yardımcısı Fadi Abu Joudeh, güvenlik güçlerine ve eylemcilere gerginliği azaltma çağrısı yaptı.
Görüntü Dökümü
-------------------------
-Hükümet yanlısının ateş açma anı
-Panik görüntüleri
-Hükümet yanlısının gözaltına alınması
19°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6