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DHA DIŞ- Lübnan ordusu, İsrail İHA’sına ateş açtı (GÖRÜNTÜLERLE)
Lübnan askerleri, İsrail’e ait bir insansız hava aracına (İHA) ateş açtı. Lübnan, İHA’nın sınır ihlali yaptığını duyurdu. Lübnan medyası, ordunun İsrail’e ait İHA’ya, ülkenin güneyinde bulunan Aadaysit Marjaayoun köyü yakınlarında...
GÜNDEM 29.08.2019, 08:00
Lübnan askerleri, İsrail’e ait bir insansız hava aracına (İHA) ateş açtı. Lübnan, İHA’nın sınır ihlali yaptığını duyurdu.
Lübnan medyası, ordunun İsrail’e ait İHA’ya, ülkenin güneyinde bulunan Aadaysit Marjaayoun köyü yakınlarında ateş açtığını duyurdu.
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Lübnan medyası, ordunun İsrail’e ait İHA’ya, ülkenin güneyinde bulunan Aadaysit Marjaayoun köyü yakınlarında ateş açtığını duyurdu.
O anlara adir görüntüler ise bölgedeki vatandaşlarca kayda alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Askerlerin İHA'ya ateş etmesi
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