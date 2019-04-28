DHA DIŞ – Londra’da havalimanı yakınındaki bir depoda art arda patlamalar

İngiltere () – Londra’nın Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamalar meydana geldi. Patlamaların depoda bulunan bir konteynerin alev almasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Yerel medya, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Heathrow Havalimanı’nın yakınında bulunan bir depoda art arda patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Patlamalar sonrası yükselen dumanları gören vatandaşların itfaiyeyi aramaları sonucu, 6 itfaiye aracının ve 40 itfaiye personelinin olay yerine sevk edildiği belirtildi. Patlamaların ise havalimanı yakınında bulunan depodaki bir konteynerin alev alması sonucu gerçekleştiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlamalar sonrası yükselen dumanlar