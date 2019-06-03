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DHA DIŞ - Londra’da çekiçli saldırganı cemaat yakaladı

İngiltere () – İngiltere’de bir cami cemaatine çekiçle saldırmaya çalışan şüpheliyi, cemaat üyeleri yakalayıp polise teslim etti. Saldırı girişimi, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde...

DHA DIŞ - Londra’da çekiçli saldırganı cemaat yakaladı

İngiltere () – İngiltere’de bir cami cemaatine çekiçle saldırmaya çalışan şüpheliyi, cemaat üyeleri yakalayıp polise teslim etti.

Saldırı girişimi, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan Southall semtindeki Hayes yolu üzerinde bulunan Darussalam Camii’nde meydana geldi. Yerel saat ile 04:30 civarı, elinde çekiç bulunan 38 yaşındaki bir adamın, camide ibadet eden cemaate çekiçle saldırmaya çalıştığı sırada cemaat tarafından yakalandığı belirtildi. Durumun polise bildirilmesi sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı gözaltına aldı.

Öte yandan polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, olayda kimsenin yara almadığı belirtilerek; saldırganın ‘ağır yaralama girişimi’ şüphesiyle gözaltına alındığını, olayın terörle ilgili olmadığını ve saldırganın, cemaatten biriyle daha önce arasında bir tartışma yaşanmış olabileceğini duyurdu.

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