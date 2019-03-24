DHA DIŞ - Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda ezan okundu

İngiltere () – İngiltere’nin ünlü Trafalgar Meydanı’nda Yeni Zelanda’da yaşanan katliamın kurbanlarının anısına ezan okundu.

İngiltere’nin başkenti Londra’nin merkezinde bulunan Trafalgar Meydanı’nda, Yeni Zelanda’da El-Nur ve Linwood camiilerine yönelik düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kurbanlarını anmak için önceki gün anma töreni düzenlendi.

Trafalgar Meydanı’ndaki anma töreninde ezanı okuyan kişi, Yeni Zelanda’ya, terör saldırısına karşı vermiş olduğu cevaptan ötürü teşekkür etti.

Daha sonra ise, saldırıda hayatını kaybeden 51 kişinin ismi okunmasını, bir dakikalık saygı duruşu takip etti.

Trafalgar Meydanı’ndaki anma törenine çok sayıda Müslüman, İngiliz ve bölgede bulunan turistin katıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Ezan okunması

- Meydandan görüntüler