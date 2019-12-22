DHA DIŞ – Libya’da Türk mürettebatın bulunduğu gemiye müdahale

Libya’da BM’nin tanımadığı Hafter’e bağlı bir deniz muharebe aracı, Libya karasularında içinde Türk mürettebatın da bulunduğu gemiyi durdurdu. Petrol taşıdığı belirtilen Greneda bandıralı geminin limana çekildiği belirtilirken o anlara dair görüntüler, muharebe aracındakiler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Deniz muharebe aracı ve içindeki mürettebat

Gemiye yaklaşılması

Mürettebatla konuşmaları