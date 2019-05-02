DHA DIŞ – Lavrov ve Pompeo, Finlandiya’da ‘Venezuela’yı görüşecek

Rusya () – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önümüzdeki hafta Finlandiya’da yapılacak ‘Arktik Konseyi’ toplantısında Venezuela’ya dair görüşeceği belirtildi.
TASS’ın haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile mevkidaşı Mike Pompeo, 6-7 Mayıs tarihleri arasında Finlandiya’da yapılması planlanan ‘Arktik Konseyi’ toplantısında Venezuela’ya dair görüşecek. Haberde, görüşmenin yapılacağı zaman hakkında net bilgi verilmezken; ikilinin Venezuela’ya dair konuşacağı duyuruldu.