DHA DIŞ- Lavrov: Türkiye’nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Türkiye’nin sınırlarındaki güvenlik kaygılarını anlıyoruz, ancak Suriye ile Türkiye arasında bir diyalog kurulmalı” dedi.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre Lavrov, “Suriye'deki krizin başlangıcından beri, Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarının güvenliği konusundaki meşru kaygılarını anladığımıza her zaman dikkat çektik. Aynı zamanda, 1998 Adana Mütabakatı olarak adlandırılan Şam ile Ankara arasında var olan anlaşmalar çerçevesinde bu kaygıları çözme gereğini de şiddetle vurguladık. Ne yazık ki, Türkiye ile Suriye arasındaki sınırda terörist saldırıların önlenmesine yönelik ortak çabaları içeren bu anlaşmanın etkili bir şekilde uygulanması, Amerikalılar ve Fırat'ın doğu yakasındaki koalisyonları tarafından karmaşıklaştırıldı. Şimdi Türkiye ile Suriye arasında bir diyalog kurmanın yollarını arayacağız. İki tarafın da çıkarına inanmak için sebeplerimiz var” ifadelerini kullandı.