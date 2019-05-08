DHA DIŞ – Lavrov: İran’ı nükleer karar sürecine ABD sürükledi

Rusya () - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif arasındaki heyetler arası görüşme Rusya'nın başkenti Moskova’da başladı.



Görüşme öncesi konuşan Lavrov, "Taraflar aralarında Suriye meselesi, Hazar Denizi'nin civarındaki durum, Güney Kafkasya'daki ve Orta Asya'daki gelişmeler, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması ve Venezuela krizi gibi bölgesel ve küresel gündemler üzerine fikir alışverişi yapacak” dedi.



Lavrov, ABD'nin yaptırım kararlarının İran'ı nükleer faaliyetlerle ilgili karar sürecine sürüklediğini; ABD'nin bu tavrının buna neden olduğunu söyledi.

Lavrov, Zarif'in İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin JCPOA'yla ilgili mesajını kendilerine ulaştırdığını belirtti.

Moskova yönetiminin bu mesajı dikkatle inceleyeceğini kaydeden Lavrov, Zarif'le görüşmesinin konuyla ilgili değerlendirmeleri ve açıklamaları birinci ağızdan alma imkânı sunacağını ve bunun çok değerli olduğunu ifade etti.

Lavrov, Tahran'ın nükleer anlaşmaya bağlılığını korumasını takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

