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DHA DIŞ - Las Vegas'ta motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı
ABD’de bir motelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. ABD’nin Las Vegas kentinde bulunan 3 katlı 'Alpine' isimli motelde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Birinci katta çıkan yangın sonrası...
GÜNDEM 22.12.2019, 10:36
ABD’de bir motelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
ABD’nin Las Vegas kentinde bulunan 3 katlı 'Alpine' isimli motelde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Birinci katta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi,
Motelde yaklaşık 70 kişinin kaldığı ve yangında iki kedi ile 1 köpeğin de öldüğü belirtildi.
ABD’nin Las Vegas kentinde bulunan 3 katlı 'Alpine' isimli motelde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Birinci katta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi,
Las Vegas İtfaiyesi binadan 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını; olayda 13 kişinin yaralandığını duyurdu.
Binada ısıtma sistemi olmaması nedeniyle ısınmak için soba kullanıldığı; yangına bunun neden olmuş olabileceği düşünülüyor.
Motelde yaklaşık 70 kişinin kaldığı ve yangında iki kedi ile 1 köpeğin de öldüğü belirtildi.
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