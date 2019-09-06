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DHA DIŞ- Lamborghini'yi ikiye bölen kaza kamerada
Meksika’da meydana gelen kazada, ana yolda hızla ilerleyen bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Lamborghini marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Lamborghini ikiye bölündü. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Meksika’nın Toluca...
GÜNDEM 06.09.2019, 18:53
Meksika’da meydana gelen kazada, ana yolda hızla ilerleyen bir cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Lamborghini marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Lamborghini ikiye bölündü. Kazada 5 kişi yaralandı.
Görüntü Dökümü
Kaza, Meksika’nın Toluca şehri ile Atlacomulco bölgesini birbirine bağlayan otoyolda meydana geldi. Yan yoldan ana yola çıkan Lamborghini marka otomobile cip çarptı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, cipin Lamborghini’ye çarptığı ve otomobilin ortadan ikiye bölündüğü görüldü.
Yerel medya, kazada 5 kişinin yaralandığını, hastanede tedavi altında olduklarını duyurdu.
Görüntü Dökümü
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-Kaza anı
-Lamborghini’nin ikiye bölünme anı
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