DHA DIŞ- Kuzey Kore’den füze testi

Kuzey Kore yeni bir büyük kalibreli çoklu roket fırlatma sistemini (MRLS) test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un da testin yapılışını inceledi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, testi yapılan MRLS füzesi için tasarımcı ve bilimcileri kutladı. Kuzey Kore liderinin, testten ve ülkenin savunma sanayisinin ilerlemesinden genel olarak memnuniyet duyduğu bildirildi.