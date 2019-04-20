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DHA DIŞ - Kuzey İrlanda’da gazetecinin öldürülmesi: 2 kişi gözaltında

Kuzey İrlanda () – Kuzey İrlanda polis yetkilileri, 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin Londonderry kentindeki protestoları takip ettiği sırada öldürülmesine dair 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Polis yetkilileri 18 ve 19...

DHA DIŞ - Kuzey İrlanda’da gazetecinin öldürülmesi: 2 kişi gözaltında

Kuzey İrlanda () – Kuzey İrlanda polis yetkilileri, 29 yaşındaki gazeteci Lyra McKee'nin Londonderry kentindeki protestoları takip ettiği sırada öldürülmesine dair 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Polis yetkilileri 18 ve 19 yaşındaki iki şüphelinin 'terör faaliyeti' kapsamında gözaltına alındığını duyurdu.

HABER TAKİBİ SIRASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Birleşik Krallık’a bağlı olan Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde, 1919 yılında İrlandalı Katoliklerin İngiliz egemenliğine karşı ayaklanışının yıl dönümü kapsamında protestolar düzenlenmiş; Londonderry’deki gösterileri takip eden 29 yaşındaki kadın gazeteci, açılan ateşte vurularak hayatını kaybetmişti. Görgü tanıkları protestolar sırasında polis araçlarına molotofkokteylleri atıldığını ve bazı noktalarda da silah sesleri duyduklarını belirtmişti.

Kuzey İrlanda polisi yaptığı açıklamada olayın arkasında ‘Yeni IRA’nın olabileceğini ve olayı ‘terör’ kapsamında ele alma kararı aldıklarını duyurmuştu.

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