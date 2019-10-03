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DHA DIŞ- Kuyuya düşen at, vinçle kurtarıldı
Rusya’da kuyuya düşen at için kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Vinçle kurtarılan atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Vyborg şehrinde kuyuya düşen at, kurtarma ekipleri ve mahalle...
GÜNDEM 03.10.2019, 17:03
Rusya’da kuyuya düşen at için kurtarma ekipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Vinçle kurtarılan atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Vyborg şehrinde kuyuya düşen at, kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, atın gövdesine halat bağlayarak vinçle dışarı çıkardı. Yerel medya, atın korkarak kurtarma ekiplerine saldırdığını, ancak sakinleştikten sonra kuyudan çıkarılabildiğini bildirdi.
Görüntü Dökümü
Rusya’nın Leningrad bölgesindeki Vyborg şehrinde kuyuya düşen at, kurtarma ekipleri ve mahalle sakinlerinin yoğun çabalarıyla kurtarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) ekipleri, atın gövdesine halat bağlayarak vinçle dışarı çıkardı. Yerel medya, atın korkarak kurtarma ekiplerine saldırdığını, ancak sakinleştikten sonra kuyudan çıkarılabildiğini bildirdi.
Veterinerlerin yaptıkları muayenede, atın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Görüntü Dökümü
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-Atın kuyudan çıkarılma anı
-Mahalle sakinlerinin görüntüleri
-Kurtarma ekiplerinin görüntüleri
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