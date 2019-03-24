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DHA DIŞ - Kurtarma ekipleri: Viking Sky’dan şimdiye kadar 397 kişi kurtarıldı (2)

Norveç () - Norveç’in Tromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ isimli gemiden şimdiye kadar 397 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Norveç’in...

DHA DIŞ - Kurtarma ekipleri: Viking Sky’dan şimdiye kadar 397 kişi kurtarıldı (2)

Norveç () - Norveç’in Tromso kentinden 14 Mart’ta yola çıkan ve dün kötü hava koşulları sonrası motorunda meydana gelen sorun sebebiyle acil durum sinyali veren ‘Viking Sky’ isimli gemiden şimdiye kadar 397 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Norveç’in More og Romsdal kenti polisi, Viking Sky’ın motorunda oluşan bazı
sıkıntıların ardından kötü hava şartlarının da etkisiyle acil durum sinyali verdiğini belirtilmiş; gemideki bin 300 yolcunun kurtarılması için polis beş helikopter ile birkaç arama kurtarma gemisini bölgeye sevk etmişti.

Geminin, “motorunu çalıştırıp demir atmamış olsaydı kayalıklara çarpabileceği” vurgulanırken, kurtarma ekibi, yerel saat ile 07:39 itibariyle gemide mahsur kalan bin 300 yolcudan 397’sinin kurtarıldığını ve geri kalan yolcuların kurtarma çalışmalarının helikopterlerle devam ettiğini açıkladı.

NRK’de yer alan habere göre Birleşik Krallık ve ABD’li kazazedelerin üçü ağır olmak üzere 11’i yaralandı.

Kurtarma çalışmalarının Pazar akşamına kadar sürebileceği belirtilirken, yerel bir spor salonuna götürülen kazazedelerden 80’inin otele yerleştirildiği duyuruldu.

 

Görüntü Dökümü

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-Helikopterli kurtarma çalışmasından görüntü

-Geminin içinden görüntü

-Yelekleriyle balo salonunda kurtarılmayı bekleyen yolcular

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