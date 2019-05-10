DHA DIŞ – Kural ihlali yapan sürücüye baltalı saldırı

Meksika () – Meksika’da yoğun trafikte, karşı şeride geçerek ilerlemek isteyen ‘uyanık!’ sürücü, girdiği yoldaki sürücülerin saldırısına uğradı. Öfkesine yenilen bir sürücü ise baltayla saldırdı.

Olay, Meksika’nın başkenti Meksiko’da meydana geldi. Trafikteki bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sıkışan trafiğe takılmak istemeyen bir sürücünün, karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride girdiği görülüyor. Uyanık sürücünün, yollarını kapatmasına sinirlenen diğer sürücüler araçtan inerek adama saldırıyor. Bu sırada arabanın yanına koşan bir sürücü ise elindeki baltayla araca ve sürücüye vuruyor. Bir süre sürücüyü darp eden diğer sürücüler ardından adamı serbest bırakıyor. Hatalı sürücü ise bulunduğu şeritte geri geri giderek olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü

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-Aracın boş şeride girmesi

-Sürücünün çevredekilerle tartışması

-Çevredekilerin sürücünün aracına tekmeli ve baltalı saldırısı (12’nci saniyeden itibaren)

-Sürücünün geri geri gitmesi