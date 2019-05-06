Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

DHA DIŞ – Kosova’da Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti

Enis TABAK, Prizren () - Ramazan ayının başlamasıyla Kosova'da Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de camiler dolup...

DHA DIŞ – Kosova’da Müslümanlar ilk teravih namazı için camilere akın etti

Enis TABAK, Prizren () - Ramazan ayının başlamasıyla Kosova'da Müslümanlar ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan ve Kosovalı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren'de camiler dolup taştı.

Prizren’de yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için Balkanların en büyük camilerinden olan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın ettiler.

Şehirdeki diğer camileri dolduran Kosovalı Müslümanlar, Ramazan ayının gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini söylediler. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan ayı münasebetiyle Türkiye'den gelen Eskişehir Cezaevi Vaizi Ahmed Çatman 'ya yaptığı açıklamada, Kosova'da Ramazan ayı boyunca Sinan Paşa Camii'nde görevlendirildiğini söyledi. T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova temsilcisi Mustafa Tonbaş da Kosova'daki Ramazan ayı kendilerini eskiye, Osmanlı dönemine götürdüğü söyledi ve tüm dünyaya barışın hakim olması için duada bulunduklarını söyledi. Teravih namazını kılmak için babalarıyla birlikte gelen çocuklar da 11 ay boyunca Ramazan ayını beklediklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:

- Sinan Paşa Camii dış detay

- Abdets alan vatandaşlar

- Camiye giren vatandaşlar

- Cemaatle söyleşi

- T.C Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova temsilcisi Mustafa Tonbaş ile söyleşi

- Eskişehir Cezaevi Vaizi Ahmed Çatman ile söyleşi

- Ezan okunması

- Kılınan namazdan detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328