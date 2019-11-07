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DHA DIŞ - Kosova Meclisi'ne 2 Türk milletvekili girdi
Kosova'da 6 Ekim tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçları bugün Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklandı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP)...
GÜNDEM 07.11.2019, 14:25
Kosova'da 6 Ekim tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçları bugün Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklandı.
Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Fikrim Damka 2 bin 918 oy alırken, Fidan Brina Jılta'nın da 2 bin 578 oy aldığı belirtildi. Bir aydan fazla geçen bir sürenin ardından bugün açıklanan resmi sonuçlar çerçevesinde; oyların yüzde 26. 15’ini alan Vetëvendosje Hareketi 32 milletvekili, oyların yüzde 24.45’ini alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) 29 milletvekili, oyların yüzde 11.47’sini alan AAKL- Psd koalisyonu 14 milletvekili, oyların 6. 75’ni alan Sırp Listesi 10 milletvekili, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili ile 120 sandalyelik Kosova Meclisi’nde temsil edilecek.
Görüntü Dökümü
////ARŞİV
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- KDTP Milletvekili Fikrim Damka’nın seçim kampanyasında sırasındaki konuşması
- KDTP Milletvekili Fidan Brina’nın seçim kampanyası sırasındaki konuşması
- Seçim detay
Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Fikrim Damka 2 bin 918 oy alırken, Fidan Brina Jılta'nın da 2 bin 578 oy aldığı belirtildi. Bir aydan fazla geçen bir sürenin ardından bugün açıklanan resmi sonuçlar çerçevesinde; oyların yüzde 26. 15’ini alan Vetëvendosje Hareketi 32 milletvekili, oyların yüzde 24.45’ini alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) 29 milletvekili, oyların yüzde 11.47’sini alan AAKL- Psd koalisyonu 14 milletvekili, oyların 6. 75’ni alan Sırp Listesi 10 milletvekili, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili ile 120 sandalyelik Kosova Meclisi’nde temsil edilecek.
Görüntü Dökümü
////ARŞİV
---------------------
- KDTP Milletvekili Fikrim Damka’nın seçim kampanyasında sırasındaki konuşması
- KDTP Milletvekili Fidan Brina’nın seçim kampanyası sırasındaki konuşması
- Seçim detay
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