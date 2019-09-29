DHA DIŞ - Kosova'da ilk defa meme kanser için farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Kosova'da bugün ilk defa 'meme kanseri farkındalık’ yürüyüşü düzenlendi.Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren'de meme kanserine karşı kurulan Rönesans Derneği organizasyonuyla düzenlenen yürüyüşe, Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka yanı sıra bu hastalığı yenmiş kadınlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.Prizren'in Şadırvan merkezinde başlayan yürüyüş, Bajdarhane semtine kadar devam etti. Burada kurulan sağlık çadırında kadınların tansiyonu ile şekeri ölçüldü. Ayrıca, derneğe katkıda bulunmak amacıyla 5 euro karşılığında satılan tişörtler de yoğun ilgi gördü.Meme kanserini yenmiş Pakize Kiseri isimli kadın, 'ya yaptığı açıklamada, bu kanseri yenmenin en büyük ilacının moral olduğunu belirtti.Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, kanserle mücadelenin önemine vurgu yaparak erken teşhisin hayat kurtardığını söyledi. Bu tür aktivitelerin düzenlenmesi nedeniyle çok mutlu olduğunu belirten Haskuka, kadınların bu konuda daha fazla bilinçlenmeleri ve sağlık taramaları yapmaları gerektiğini ifade etti. Ekonomi Kalkınma Müdürü Sevil Liman Kazaz da, Ekim ayı boyunca belediye olarak kadınlara yönelik mamografinin ücretsiz olarak yapılacağını duyurdu. Prizren Belediyesi Sağlık Müdürü Visar Şehu ise meme kanserinin Prizren'de de etkili olduğunu ve her geçen gün meme kanseri vakasının arttığı konusunda uyardı. Şehu, Sağlık Müdürlüğü olarak, ücretsiz mamografi ve EKO yapacaklarını, ayrıca tümör için de çalışmalar yaptıklarını açıkladı. Meme kanserine farkındalık günü nedeniyle, Kosova'da ilk kez düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

- Detaylar

- Meme kanserini yenmiş vatandaş ile söyleşi

- Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka ile söyleşi

- Ekonomi Müdürü ile söyleşi

- Sağlık Müdürü ile söyleşi