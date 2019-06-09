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DHA DIŞ - Kosova'da 15'incisi düzenlenen 'Şambrel Rafting'e yoğun ilgi

Enis TABAK, Prizren, () - Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren kentinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen 40 Bunar Festivali'ne yoğun katılım vardı. Kosova ve dünyanın birçok yerinden su sporcularının katıldığı festivale her geçen yıl...

DHA DIŞ - Kosova'da 15'incisi düzenlenen 'Şambrel Rafting'e yoğun ilgi

Enis TABAK, Prizren, () - Kosova'nın güney bölgesindeki Prizren kentinde, bu yıl 15'incisi düzenlenen 40 Bunar Festivali'ne yoğun katılım vardı.

Kosova ve dünyanın birçok yerinden su sporcularının katıldığı festivale her geçen yıl katılım oranı artıyor. Şar dağlarından eriyen karlardan oluşan ve Prizren şehrini ikiye bölen Akdere'sinde yapılan raftingde, bu yıl 50'nin üzerinde genç birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

TIR ve traktörlerin şambrelleri ile yapılan ve Prizren'in Sentral bölgesinden başlayan yarışta, yarışmacılar birinci olabilmek için Akdere'nin serin sularında zorlu bir mücadele verdiler. Yarış, Prizren'in tarihi Şadırvan merkezindeki Taşköprü'de kurulan bitiş çizgisine kadar devam etti. Su sporu yarışını izleyenler arasında Kosova genelinden seyircilerin yanı sıra Kosova'da KFOR barış gücünde görev yapan yabancı misyon askerleri de vardı. Nehrin soğuk sularında dalgalarla mücadele eden yarışmacılar, suyun soğuk olmasına rağmen çok heyecanlı olduğunu söylediler. Yarış sonrası parti verildi.

Görüntü Dökümü
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-Rafting festivalinden görüntüler
-Su sporcularının deredeki görüntüleri
-Sporcuların ve vatandaşların kutlamaları

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