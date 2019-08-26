DHA DIŞ- Kontrolden çıkan araç, refüjdeki büyük kayaya çarptı: 2 ölü

Brezilya’da bir partiden dönen gencin kullandığı otomobil, kontrolden çıkınca refüjdeki büyük bir kayaya çarptı. Sürücü ve yanındaki arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Nova Xavantina şehrinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Lucas Eduardo Jesus Lima (18) ve Luciano Mendes Alves’in (20) bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak, refüjdeki büyük kaya parçasına çarptı. Çarpışma sonucu araç takla attı, o sırada yoldan geçen insanlar durarak gençleri arabadan çıkarmaya çalıştı. Olay yerine ambulans geldi ancak gençler kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, sürücü Lucas’ın ehliyetinin olmadığı duyuruldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otomobilin kayaya çarpması

-Otomobilin çarpmanın etkisiyle durması

-Çevredeki insanların durarak kaza yapan araca yardım etmeleri