DHA DIŞ - Kolon kanseri aşısı ilk denemede umut verdi

Gonca Yağcı () - Kolon kanseri tedavisi için geliştirilen kanser aşısı ilk klinik denemelerde başarılı sonuçlar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Philadelphia Üniversitesi ile Thomas Jefferson Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği aşının ilk klinik denemelerinde umut verici sonuçlar ortaya çıktığı bildirildi.

Çalışmanın sonuçları ‘ImmunoTherapy of Cancer’ dergisinde yayımlandı.

Aşı, kolon kanseri vakalarında bulunan tümör antijeni ‘GUCY2C’ molekülünü hedef alarak hastanın bağışıklık sistemini onarıyor.

Klinik deneylerde, kolon kanserinin ilk ve ikinci evresinde olan '10 hasta' yer aldı. Aşı uygulanan katılımcıların kan örnekleri alındığında, kullanılan aşının öldürücü ‘T’ hücrelerini harekete geçirdiği ve bunların kanser hücrelerini bularak yok ettiği belirlendi. Sonuçların pozitif olduğu belirtilirken, hastalarda herhangi bir ciddi yan etkinin gözlenmediği bildirildi.

New atlas bilim sitesinin haberinde, ilk denemeyle aşının güvenliği olduğunun test edildiği ve daha büyük denemelere ışık tutacağı aktarıldı.

Habere göre, denemelerin ikinci aşaması daha fazla hastanın katılımıyla gerçekleşecek ikinci klinik denemeler olacak. Araştırmacılar, ilk denemeden elde ettikleri verileri ikinci denemede aşıyı yeniden düzenleyerek daha etkili hale getirmeye çalışacak.

Ayrıca aşının kolon kanseri dışında farklı kanser türleri için de etkili olması bekleniyor. ‘GUCY2C’ molekülü, pankreas, yemek borusu ve mide kanserlerinde bulunduğundan bu aşının çok sayıdaki kanser türü için de kullanılabilmesi öngörülüyor.