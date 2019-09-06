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DHA DIŞ- Kolombiya’da gece kulübünde zemin çöktü: 6 yaralı
Kolombiya’da bir gece kulübünde zemin çöktü ve 30 kişi boşluğa düştü. Olayda 6 kişi yaralandı. O anlar, içeride eğlenen kişiler tarafından kaydedildi. Olay, Bogota şehrinde bulunan Costa Brava isimli gece kulübünde meydana geldi....
GÜNDEM 06.09.2019, 10:11
Kolombiya’da bir gece kulübünde zemin çöktü ve 30 kişi boşluğa düştü. Olayda 6 kişi yaralandı. O anlar, içeride eğlenen kişiler tarafından kaydedildi.
Görüntü Dökümü
Olay, Bogota şehrinde bulunan Costa Brava isimli gece kulübünde meydana geldi. 80 kişi kapasiteye sahip gece kulübünde olay anında 200 kişi olduğu bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, insanların zıplayarak dans ettiği ve bir süre sonra 25 metrekarelik bir alanın çöktüğü görüldü. 30 kişi boşluğa düşerken, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis tarafından yapılan incelemede yaralanan 2 kişinin 18 yaşından küçük olduğu duyuruldu.
Görüntü Dökümü
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-Gece kulübündeki insanların zıplaması
-Zeminin çökmesi (farklı açılardan)
-Çöken zeminden çıkan dumanlar
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