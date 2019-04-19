DHA DIŞ - Klingbeil: Kramp-Karrenbauer başbakan adayımız değil

Muhsin Ceylan, Köln () - Federal Koalisyon Hükümeti ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Lars Klingbeil, Başbakan Angela Merkel’in parti genel başkanlığında halefi seçilmiş Annegret Kramp-Karrenbauer’i başbakan adayı olarak seçmek gibi bir düşünceleri olmadığını açıkladı.

SPD çevrelerinden uzun zamandır seslendirilen, “Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanlığına seçilmiş Annegret Kramp-Karrenbauer’i başbakanlığa taşıma niyetinde değiliz” görüşüne açıklık getiren SPD Genel Sekreteri Klingbeil, “Biz SPD olarak Sayın Merkel ile bir koalisyon yaptık. Başbakan olarak da onu seçtik. Bu konuda söylenecek her şey bundan ibarettir” dedi.

Saarbrücker Zeitung’a açıklamalarda bulunan Klingbeil, “Birlik Partileri CDU-CSU, kabinede Başbakan Merkel’in halefi konusunda isim spekülasyonlarına son vermelidir” çağrısında bulunurken, Federal Kabine’nin Birlik Partili Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ile Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer gibi bazı isimleri de büyük koalisyon anlaşmasına uymadıkları, imzalan hedeflerin hayata geçirilmesini engelledikleri iddiasıyla eleştirdi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, partisi adına yaptığı açıklamada, “SPD olarak hedefimiz; koalisyon anlaşmasının eksiksiz, eğilip bükülmeden hayata geçirilmesidir. Koalisyon olarak yapmamız gereken ev ödevlerimiz var. Bunlardan bazıları; asgari emeklilik, çevre, mesken, dijitalleştirme, eğitim, istihdam ve gelecek için teknolojik yatırımladır. Bunlar için acilen harekete geçilmesini istiyoruz” dedi.

Birlik Partileri’nin (CDU-CSU) Muhafazakâr Değerler Birliği grubundan sürekli, “Başbakan Merkel, genel seçimlere bir yıl kala görevinden ayrılıp bu makama halefi seçilmiş Kramp-Karrenbauer’e başbakanlık koltuğunu da devretmelidir” talepleri geliyordu. CDU-CSU Muhafazakâr Değerlerler Birliği Başkanı Alexander Mitsch, Eylül 2021 sonuna doğru yapılacak federal genel seçimlerini hatırlatarak, Merkel’in başbakanlık koltuğunu 26 Mayıs 2019’da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından devretmesini istemişti.

Başbakan Merkel, genel seçimlerden bir yıl önce görevini partideki halefi Kramp-Karrenbauer’e bırakması çağrılarıyla ilgili hiç bir şey söylemezken; koalisyon ortağı SPD, Genel Sekreteri Lars Klingbeil’in, “Biz koalisyonu Merkel ile yaptık onu da başbakan seçtik. Durum budur ve partimizin bu konudaki son kararı da böyledir” açıklamasıyla, Merkel’in başbakanlıktaki halefi tartışmalarına noktayı koydu.