DHA DIŞ - KKTC’den İHA ve SİHA açıklaması: Barış için geldiler (2) - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜ
GEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLER Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olan Geçitkale...
GEÇİTKALE'YE DESTEĞE GİTTİLER
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile birlikte 5 milletvekili İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı Hava Araçları'nın (SİHA) üssü olan Geçitkale Havaalanı'nı ziyaret etti. Töre ve milletvekilleri, ellerindeki Türkiye ve KKTC bayraklarıyla birlikte Geçitkale'ye gitti.
Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Töre, "Geçitkale'de görev yapan askerlere ve çalışanlara destek olmaya geldiklerini" söyledi. Rumların silahlanmaya devam ettiği bir dönemde Geçitkale'nin gündeme geldiğine işaret eden Töre, atılan adımın bir savaş adımı olmadığını söyledi.
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Zorlu Töre açıklaması
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