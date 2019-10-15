DHA DIŞ- KKTC’den Ahmet Çakar’a tepki: Kıbrıs Türk Halkı'ndan özür dilesin

SPOR yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar'ın Fransa-Türkiye maçı sonrasında katıldığı programda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik kullandığı ifadeler tepki çekti. KKTC medyası sert eleştirilerde bulunurken, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay başta olmak üzere siyasiler, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ve spor basını tarafından yapılan açıklamalarda Çakar'ın, Kıbrıs Türk Halkı'ndan özür dilemesi çağrıları yapıldı.KKTC'de, siyaset, medya ve spor camiasından spor yorumcusu Ahmet Çakar'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türkü'ne ya da bu halkın iradesiyle seçilmiş temsilcilerine hakaret etmeye, bu makamları ve devleti yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Maalesef izlenen siyaset, özellikle de kullanılan üslup gerek KKTC-Türkiye ilişkilerine gerekse Kıbrıs Türk Halkının Türkiye’deki imajına zarar vermiştir. Ülke içinde toplumun farklı kesimlerini de, ülkemizin Türkiye ile olan ilişkilerini de germiştir." ifadelerini kullandı.KTSYD'inden yapılan açıklama ise Ahmet Çakar'ın eleştiriyi hakarete vardırdığı vurgulandı. KTSYD açıklamasında "Fransa-Türkiye maçı Türkiye’de olduğu gibi KKTC’de de büyük bir heyecanla takip edilmiş ve alınan sonuç bu topraklarda da sevinçle karşılanmıştır. Böylesi bir ortamda KKTC Devleti’nin en üst makamı olan Cumhurbaşkanlığı’nı itibarsızlaştıracak hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar isimli spor yorumcusuna sporun birleştirici yönünü hatırlatmak ve neticesinde tüm Kıbrıs Türk halkını kapsayacak çirkin sözlerinden dolayı kınamak ihtiyacı hissediyoruz" denildi.'SPOR YAZARLIĞINDAN VAZGEÇSİN'Fikirlere ancak fikirle karşılık verilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada "Hakaret, aşağılama ve itibarsızlaştırma anlamında sarf edilecek sözlerin çatışma ve ayrıştırma doğuracağını bu vesile ile hatırlatmak isteriz. Unvanı doktor, mesleği spor yazarlığı olan bu kişinin bilmesi gereken en önemli konu sporun birleştirici yönü olmalıdır. Meslek etiğinden yoksun, doktorluk felsefesinin çok uzağında duruşuyla bir toplumun liderine ve böylesi açık hakaretlerde bulunan Ahmet Çakar’ın saygın bir meslek dalı olan spor yazarlığından vazgeçmesini tavsiye ederken, açık hakaret içeren sözlerinin de gerekli makamlarca incelenmesi gerektiğinin altını çizeriz" ifadesi yer aldı.'ÇAKAR HADDİNİ BİLMELİ''​Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Çakar'ın yaptığı açıklamaların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Ağzından çıkan kelimeleri duymayan Çakar, KKTC Cumhurbaşkanı'na hakaret edemez. Haddini bilmelidir. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama ile sonuna kadar en sert şekilde eleştirilebilir ama kimse hakaret edemez. Bu gibi açıklamalar Türkiye ile Kıbrıs Türk Halkı arasında ciddi kırılmalara neden olur" diye konuştu.Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü de, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yaptığı hatayı tenkit etmek başka şeydir belden aşağıya hakaret etmek başka şeydir. Türk Devlet geleneğimize yakışmayan hakaretleri Çakar’a iade ediyorum. Biz çalışır sandıkta hesabını sorarız ama küfür ettirmeyiz" dedi.'İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLSİN'Başbakan Ersin Tatar'ın danışmanlarından Özer Kanlı da, Ahmet Çakar'ı yaptığı açıklamalardan dolayı kınadı. Kanlı, "Ahmet Çakar denen kişinin gerek KKTC Cumhurbaşkanı gerekse Kıbrıs Türk Halkı'na yönelik sözlerini kınıyorum. Bu gibiler de en az Türkçe düşünemeyenler kadar KKTC -Türkiye ilişkileri ile Kıbrıs konusundaki ulusal duruşa zarar veriyor" diye konuştu.Kıbrıslı Spor Müdürü Songuç Kürşad da yaptığı açıklamada, Ahmet Çakar'ın ülkede istenmeyen kişi ilan edilmesi çağrısı yaptı. Kürşad, "Ahmet Çakar'ın ülkeye girişi yasaklanmalıdır" dedi.Yapılan tüm açıklamalarda Çakar'ın, Kıbrıs Türk Halkı'ndan özür dilemesi çağrıları yapıldı.



