DHA DIŞ – KKTC'de, dağılan koalisyon sonrası Akıncı'nın görüşmeleri başladı

Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Can EROK/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dağılan dörtlü koalisyon sonrası yeni hükümet kurulması görevini vermeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, parti genel başkanlarıyla görüşmelerine başladı. Akıncı ile sırayla görüşen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, istifa eden ancak halen başbakanlık görevinde bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yeni koalisyon alternatifleri için bir araya geldiklerini dile getirdi. Başbakan Erhürman, görevin Tatar'a verilmesi gerektiğini bir kez daha Akıncı'ya söylediklerini belirtti.



KKTC'de, koalisyon ortağı HP tarafından geçen hafta hükümetten çekilme kararı alındı. Bunun üzerine Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu. Hükümetin kurulması için henüz görevlendirme yapmayan Akıncı da mecliste sahip oldukları milletvekili sayılarına göre parti genel başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk görüşmesini saat 09.30'da UBP Genel Başkanı Tatar ile yaptı. Ardından sırasıyla istifa eden ancak halen başbakanlık görevinde bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman ve HP Genel Başkanı Özersay ile yeni koalisyon alternatifleri için görüşme yaptı. Akıncı, genel başkanların görüşlerini aldı.



TATAR: GÖREVİ BİZE VERMESİNİ BEKLİYORUZ



Cumhurbaşkanı Akıncı ile yapılan görüşmeler sonrası parti genel başkanları, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mecliste 21 milletvekiliyle birinci parti durumunda olan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Akıncı ile süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Meseleyi değerlendirme adına bu yöntemi düşündüğünü bizlere söyledi. Bugün 3 parti yarın sabah ise 3 parti başkanıyla görüşme yapacak. Muhtemelen yarın öğleden sonra yetkiyi düşündüğü kişiye vereceğini söyledi. KKTC için yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Bunu kendisine de söyledik. Olasılıklar bellidir. Fazla alternatif yoktur. Memleketimiz için en hayırlı ne ise onu yapmak zorundayız. Memlekette ekonomik kriz var, hükümet boşluğu var. Bu görüşmelerin neticeye varması en büyük temennimizdir" diye konuştu.



Hafta sonu değerlendirme toplantısı yaptıklarını da aktaran Tatar, "Hafta sonu ön görüşmeler yaptık. Olaylar daha de netleşti artık; ancak yarını beklemek lazım. Cumhurbaşkanı yetkiyi verdikten sonra bu iş resmi olarak başlar. Sayın Cumhurbaşkanı direkt yetkiyi de verebilirdi ama bu yöntemi tercih etti. Sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Görevi bize vermesini bekliyoruz. UBP olarak mutlaka bu işin içinde olacağız" dedi.



ERHÜRMAN: GÜVENOYU ALACAK PARTİ UBP OLARAK GÖRÜLÜYOR



Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeden sonra ikinci açıklamayı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptı. Akıncı'nın, mecliste güvenoyu alacak parti liderine görevi vereceğini kaydeden Erhürman, "Cumhurbaşkanı'nın cevabını aradığı temel soru, mecliste güvenoyu alacak bir parti liderine görevi vermek. Bunu araştırıyor. Ben ilk günden beri olması gerekenin Ersin Tatar'a görevin verilmesi olduğunu söyledim. Bunu da Cumhurbaşkanı'na bir kez daha söyledim. Hükümet zor bir dönemden geçiyor. Hükümet nasıl, kimlerle kurulacak tartışmalarıyla vakit geçirilmemesi gereken bir dönemdir. Güvenoyu alacak tek parti UBP olarak görülüyor. Bir an önce görevin Ersin Tatar'a verilmesi gerektiğini dediğim gibi aktardık. Cumhurbaşkanı değerlendirme yaptı, bizlere sorusunu sordu. Biz de cevabımızı böyle verdik. Bu istişarelerden farklı bir sonuç çıkması da mümkün değildi" diye konuştu.



ÖZERSAY: KENDİMİZE GÖRE ŞARTLARIMIZ OLACAK



Hükümetten çekilen HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise şunları söyledi:



"Buraya gelmeden önce parti içinde istişarelere başladık. Ele alacağımız iki temel husus var. Birincisi muhalefette mi kalacağız yoksa hükümet görüşmesi yapacak mıyız? Bunun kararını vermemiz lazım. HP bu yönde karar almış değildir. Hem bunu Cumhurbaşkanı ile paylaştık. Bu yönde bir karar almadığımız için koalisyon görüşmesi yapmadığımızı da Cumhurbaşkanı ile paylaştık. HP kararını verirken özellikle 2 şeyi dikkate alacak. Birincisi geçen sürede hükümette elde etmiş olduğu tecrübedir. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, yapılmasına müsaade edilmeyenler, yapılmasını engellediklerimiz, engelleyemediklerimize göre karar vereceğiz. Bir de koalisyon mu yapacağız, muhalefette mi kalacağız; bunlardan hangisi ülke menfaatine daha fazla yarar verir, ona bakacağız. Eğer HP bir koalisyon görüşmesi yapma kararı alırsa kendine göre şartları olacaktır. Bu bir yelpaze şeklindedir. Yolsuzluğa karşı mücadeleden, hukuksuzluğa karşı alınacak tedbirlere varıncaya kadar kendimize göre şartlarımızı ortaya koyup ona göre görüşürüz."



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek.



DENKTAŞ: ÇATIŞMA OLMASIN İSTEDİK



KKTC'de dağılan dörtlü koalisyonun ortaklarından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sürece ilişkin ekibine değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yarın görüşme yapacağını belirten Denktaş, "Her yıl bir hükümet değişikliğiyle karşı karışıya kalıyoruz. Aslında beklenen bir şeydi. Aylardan beri 'Hükümet düştü, düşüyor. Bu hafta bozuluyor. Türkiye'ye gitti filanca arkadaşımız, dönünce bozulacak' söylentileri vardı. Aylardan beri sıkıntı yapılan bir şeydi. Aslında bunları kendi aramızda konuştuk. Eğer böyle bir durum varsa dostça ayrılalım, çatışma olmasın istedik; ama maalesef öyle olmadı. Suçlamalarla itibarsızlaştırma olunca ben önce Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettim. Yerime de filancayı atayacağım, diye değil 'Kimi isterseniz atayın' dedim. Hem beni araştırın varsa bir hatam, kusurum dokunulmazlığımı kaldırın. Onu da yargıya götürmeleri için fırsat verdim. Siyasetin temizlenmesi için bunu yaptım ama olmadı" dedi.



'ERKEN SEÇİME HAZIR DEĞİLİZ'



İkinci adımın düşünülmediğini savunan Denktaş, "Belli ki hükümetin istifa etmesi düşünülmemiş. Mecliste en fazla temsiliyeti olan parti tek başına hükümeti kuramıyor. Ya hükümeti bozan partiyle kuracak. Bir yerde oyun bozulduğu için onlar da bir kahramanlık yapıp, muhtemelen meclisteki en büyük partiyle koalisyon yapmak istemeyecektir. Öngördüğüm gibi bir kaos ortamı olacak. Büyük bir ihtimalle bu durum erken bir seçime götürecek; ancak hem mali hem de seçim yasası açısından hazır değiliz erken seçim için. Gelecek nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimi var. Oraya kadar yürüyecek bir formül var mı? Ben 2 gündür kafa yoruyorum, bulamadım" diye konuştu.



'UBP GENEL BAŞKANI'NA VERMELİ'



Hükümet kurma görevinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a verilmesi durumunu da değerlendiren Serdar Denktaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:



"Bir teklif gelir mi, bilemem. Parti gündemimizde bu durum yok; ancak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Partimiz hükümette olsa bile ben o hükümette yer alacak değilim. Bir yerde başka bir yola girmem gerektiğini düşünüyorum. Burada Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri yapılması gerekendir. Her partiyle görüşerek hükümeti kim kurabilir, kimin 26 sandalyeyi bulma şansı var, ona bakıyor. Görüşmelerden sonra bir karar verecek. Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir. İlla en fazla milletvekiline sahip olan partiye verme durumu yoktur. Kime inanırsa ona verir ama bugünkü koşulda UBP Genel Başkanı'na vermeli".



Hükümet üzerinde oyun da oynandığını savunan Denktaş, "Hükümet kurulmazsa anayasaya göre 45 gün içinde seçim olur. Ciddi bir kaosun içine sürüklendik. Doğru olan yapılmadı. Yeni bir hükümet kurulabilir. Kurabilir miyiz? O başka bir şey. Doğru olan neydi? Hükümetin bu kadar içine karışmamak, etki etmemekti. Maalesef HP, zayıf halka olarak tespit edildi ve bu oyun hükümetin üzerinde oynandı" dedi.



ÖZERSAY'IN İDDİALARINA YANIT: YASAL OLANI YAPTIK



Koalisyonun bozulma nedeni olarak gösterilen HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın isim vermeden kamu kaynaklarını yakınlarına kullandırtmakla suçladığı Serdar Denktaş, bu iddialara da yanıt verdi. Yaptıklarının yasal olduğunu savunan Denktaş, "Ben yaptıysam yasal olanı yaptık. Bu ülkede 3 yasanın 2'sinin bana verdiği yetkiyle yaptım. Kendisine verdiğim fırsat, icraatlarımı denetleme varsa kusurum beni yargıya havale etme, yargıya havale edilecek bir şey yoksa açık açık beni halka şikâyet etmeydi. Ben bu fırsatı verdim ama hedef o değildi. Beni itibarsızlaştırmaktı ama kendisine teşekkür ediyorum. Beni değil kendi kendini itibarsızlaştırdı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Ersin Tatar UBP Genel Başkanı

Tufan Erhürman KKTC Başbakanı

Kudret Özersay Halkın Partisi Genel Başkanı

Görüşmelerden detaylar

Cumhurbaşkanlığı Köşkü dışından detay

KKTC ve Türk bayrakları detaylar



Denktaş ile röportaj