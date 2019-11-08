DHA DIŞ - Kırgızistan’da bir kafede patlama: 15 yaralı

Kırgızistan’da bir kafede patlama meydana geldi. 15 kişinin yaralandığı patlamanın ardından kafede yangın çıktı.

Kırgızistan haber ajansı AKIpress’in haberine göre, başkent Bişkek’te bir kafede patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangının çıktığı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anında kafede çalışanların ve müşterilerin olduğu belirtildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, yetkililerin patlamanın nedenini araştırdığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın yaşandığı kafenin görüntüsü

-Kafenin alevler içindeki görüntüsü

-Olay yerine gelen itfaiye ekibi ve o sırada yaşanan patlama

-Yangını izleyen çevredekilerin görüntüsü

-Kafenin farklı açıdan görüntüsü