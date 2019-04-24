DHA DIŞ – Kim Jong Un, Putin ile yapacağı görüşme için Rusya’da

Kuzey Kore () – Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşme için tren ile yola çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Rusya’nın Vladivostok kentine geldi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore liderine Rusya ziyaretinde Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanı, İşçi Partisi Merkez Komitesi başkanı ve iki başkan yardımcısı da eşlik etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un yapacağı görüşmenin yarın gerçekleşmesi bekleniyor.