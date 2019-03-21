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DHA DIŞ - Keşmir’de el bombalı saldırıda 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı

Keşmir () – Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı. Hindistan televizyon kanalı NDTV’de yer alan haberde, Sopore kentinde el bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği...

DHA DIŞ - Keşmir’de el bombalı saldırıda 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı

Keşmir () – Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'in kuzey bölgesinde el bombalı saldırı sonucu 3 Hint güvenlik görevlisi yaralandı.

Hindistan televizyon kanalı NDTV’de yer alan haberde, Sopore kentinde el bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği ve saldırı sonucu 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca saldırı sonrası polis kordonu ile çevrilen bölgede, güvenlik görevlilerinin operasyon başlattığı bilgisi de haberde yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin görüntüsü

-Olayın meydana geldiği bölgeden görüntüler

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