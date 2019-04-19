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DHA DIŞ - Kepçe ve traktörlerle bir gecede 4 ATM çaldılar

İrlanda () – İrlanda ve Kuzey İrlanda’da bir gecede 3 farklı noktada 4 ATM çalındı. İrlanda’daki ATM’lerden 2 yüz bin Euro çalındığı tahmin ediliyor. İrlanda’nın Meath bölgesinde yer alan Kells kasabasında yüklü miktarda para...

DHA DIŞ - Kepçe ve traktörlerle bir gecede 4 ATM çaldılar

İrlanda () – İrlanda ve Kuzey İrlanda’da bir gecede 3 farklı noktada 4 ATM çalındı. İrlanda’daki ATM’lerden 2 yüz bin Euro çalındığı tahmin ediliyor.

İrlanda’nın Meath bölgesinde yer alan Kells kasabasında yüklü miktarda para içeren 2 ATM çalındı. Yerel saat ile 04:00 civarı John caddesinde bulunan Bank of Ireland ve Allied Irish Banks’a ait ATM’ler duvarlardan sökülerek çalındı. ATM’lerin bulunduğu iki binanın da hasar gördüğü, olay yerinde bir araç, traktör ve kepçenin bulunduğu ve ATM’lerden 2 yüz bin Euro çalındığı belirtildi.

Aynı gün içerisinde, Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda’da yer alan Armagh kentinde ve Antrim kasabasında da 2 ATM çalındı.

İrlanda polisinin yaptığı açıklamada, sınırın iki tarafında da yaşanan olayların birbiri ile benzer nitelikte olduğu ve polisin olayları aydınlatmak için güvenlik kamera görüntülerini topladığı belirtildi.

Ayrıca, geçtiğimiz aylarda sınırın iki tarafında da en az 15 ATM çalma vakasının yaşandığı ve bunlardan 5’inin İrlanda’da meydana geldiği belirtildi.

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