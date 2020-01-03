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DHA DIŞ- Kazakistan’daki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Kazakistan’da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı. Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü. 15...
GÜNDEM 03.01.2020, 11:21
Kazakistan’da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettabat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgil yeni görüntüler yayınlandı. Bek Air şirketine ait Fokker-100 tipi uçak, Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düşmüştü. 15 kişinin öldüğü, 66 kişinin de yaralandığı kazada, uçağın 2 katlı bir binaya çarpmadan önce sürüklenme anlarına dair görüntüler paylaşıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.
Görüntü Dökümü
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uçağın sürüklenerek yoldan geçmesi ve bir elektrik direğine çarpması görüldü.
Görüntü Dökümü
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-Uçağın sürüklenme anları
- Kaza sonrası görüntüler (ARŞİV)
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